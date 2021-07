Tutta la gioia di Odette Giuffrida: “volevo l’oro, ma ci penserà mio nonno a dipigere la mia medaglia”

SportFair

Un bronzo speciale, quello di Odette Giuffrida conquistato oggi nella gara di judo. Una nuova medaglia olimpica, dopo quella di Rio 2016, che fa sorridere la judoka italiana, che ambiva però ad un risultato migliore: “l’oro lo volevo, lo prenderò a Parigi. Ringrazio Dio per la forza e la gioia che mi dà“, ha ammesso l’italiana.

“Dedica? A mio nonno, che ho appena videochiamato: mi aveva detto di portargli una medaglia, di qualsiasi colore, e che a dipjngerla d’oro c’avrebbe pensato lui“, ha affermato ancora.

“Un argento a Rio e un bronzo a Tokyo? E’ molto bello, anche se ero venuta qua per l’oro. Questo bronzo però ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli, è una medaglia di bronzo piena di orgoglio” ha concluso la 26enne romana.