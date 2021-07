Troppo rumore durante la sua prima conferenza stampa, Mourinho ferma tutto e risolve il problema di persona [VIDEO]

E’ in corso sulla Terrazza Caffarelli, ai Musei Capitolini, a Roma, la prima conferenza stampa di Josè Mourinho nei panni di allenatore giallorosso. Il tecnico portoghese non si è sbilanciato troppo ma ha messo alcune cose in chiaro, spiegando di non aver parlato con nessun calciatore e di non essere tenuto a rivelare ai giornalisti ciò che per lui riguarda solo e solamente la squadra.

Non sono mancati dei momenti bizzarri e… unici: alla prima domanda l’audio era particolarmente disturbato. A causa del vento nella Capitale, un pannello rotto dava fastidio a tutti i presenti in sala, con un rumore insistente ed intenso, che nessuno riusciva proprio a ‘snobbare’. Essendo impossibile far finta di niente, Mourinho ha deciso di risolvere da sè il problema: il tecnico si è alzato per rimuovere il pannello rotto e, dunque, poter proseguire la sua conferenza stampa senza essere ulteriormente disturbato.