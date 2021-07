Lamar Odom flirta con l’ex moglie di Tristan Thompson: cosa non si fa per una Kardashian, arrivano le minacce

Il clima si fa davvero incandescente nel mondo NBA a causa di un interessante triangolo amoroso tra Tristan Thompson, Lamar Odom e Khloe Kardashian.

Tutto è nato da una foto pubblicata dalla Kardashian su Instagram, nella quale sono fioccati i commenti. Tra questi ne sono apparsi alcuni anche delle stelle NBA, Tristan Thompson e Lamar Odom.

Khloè Kardashian ha pubblicato venerdì una foto che la ritrae in costume mentre si lava i capelli sotto la doccia: “hottie”, ha commentato Odom con una serie di emoji di fuoco e occhi a cuoricino. Thompson, che in un primo momento aveva commentato con delle faccine che sbavano e dei cuori, è successivamene intervenuto mostrando il suo dissenso per il commento del collega. “Dio ti ha riportato in vita l’altra volta. Se vuoi scherza col fuoco, stavolta però il risultato sarà diverso”, ha scritto Thompson, in risposta a Odom, che ha rischiato la morte per overdose.

Odom è stato marito di Khloe Kardashian per 7 anni ma dopo il suo rivovero per overdose, durante il quale l’influencer è sempre stata al suo fianco, la relazione è terminata e i due hanno divorziato. Qualche tempo dopo Khloe ha avuto una relazione con Tristan Thompson, dalla quale è nata una bimba nel 2018, terminata qualche settimana fa dopo un lungo periodo di tira e molla a causa dei tradimenti del cestista.

Un triangolo amoroso davvero bizzarro, insolito e curioso, visto che nessuno dei due giocatori NBA ha una relazione con l’influencer, ma sembra che Thompson stia ancora cercando di riconquistarla, per l’ennesima volta.