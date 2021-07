Tragedia sul Monte Rosa: due giovani alpiniste morte assiderate

Weekend tragico sul Monte Rosa: due giovani alpiniste italiane sono morte nella serata di ieri assiderate. Le ragazze, Martina Svilpo, 29enne di Crevoladossola, e Paola Viscardi, 28enne di Trontano, sono morte per il troppo freddo dopo aver trascorso troppe ore bloccate sotto la Piramide Vincent per maltempo.

Le ragazze, in compagnia di Valerio Zolla, 27enne di Pettenasco, sono rimaste bloccate per maltempo durante un’escursione e dopo una prima chiamata al 112 nel tardo pomeriggio di ieri non hanno più dato loro notizie, fino ad un nuovo tentativo di contatto, nella serata con la Centrale Unica del Soccorso. I soccorsi non sono potuti intervenire con l’elicottero a causa delle condizioni avverse e al loro arrivo sul posto la situazione era già molto critica: una delle due ragazze, infatti, è morta poco dopo l’arrivo del Soccorso alpino, mentre l’altra è stata portata al rifugio Mantova dove un medico ha tentato di rianimarla senza però riuscire a farla restare in vita.

Si è salvato Valerio Zolla, che ha riportato gravi congelamenti alle mani ed è ricoverato in Svizzera: “in cinque minuti il meteo è cambiato e la bufera ci ha bloccati in quota. Ricordo il freddo, tanto freddo, mi sono tolto i guanti per darli a una delle due ragazze. Ho fatto il possibile per aiutare i soccorritori“, ha dichiarato a lastampa.it.