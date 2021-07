Tragedia durante il Gran Trail Courmayeur: muore corridore a soli 800 metri dalla partenza

Dopo pochi minuti dall’inizio della gara da 100 chilometri del Gran Trail Courmayeur la direzione di gara ha ricevuto via radio una richiesta di intervento per un corridore. Il medico di servizio ha raggiunto immediatamente il luogo, a soli 800 metri dalla partenza, constatandone il decesso. Sull’incidente sta indagando la Guardia di Finanza. Per rispetto la nota è stata divulgata solo dopo la notifica ai famigliari. L’organizzazione si stringe attorno alla famiglia e agli amici del corridore in questa dolorosa circostanza.