Tour de France, cicloamatore salvato da Froome e altri due ciclisti: stava per finire nella scarpata, salvo per miracolo

Al Tour de France i ciclisti non si annoiano di certo. Gara a parte, non mancano gli episodi clamorosi: dopo la perquisizione di due giorni fa nell’hotel della Bahrain Victorious, ecco arrivare un clamoroso e miracoloso salvataggio.

Froome, in compagnia di Gilbert e Juul-Jensen, ha savalto un cicloamatore che stava per finire a tutta velocità nella scarpata. I tre corridori stavano percorrendo al contrario il Col du Porter, dopo la vittoria di Pogacar, per tornare ai bus della squadra poichè questi non potevano arrivare fino in cima. Discesa che anche un cicloamatore ha deciso di fare, a tutta velocità, rischiando davvero grosso. Per fortuna i tre ciclisti si sono travestiti da supereroi, salvando l’uomo.

Il racconto di Gilbert

“Posso dirvi che succedono molte cose su queste montagne. Nella discesa, dopo aver tagliato il traguardo, seguivo uno spettatore che era in bici, ma lui ha sbagliato una curva e si è trovato 20 metri sotto. Io, Chris Froome e Christopher Juul-Jensen ci siamo fermati per soccorrerlo. Queste sono cose che la stampa non sa, ma ieri ho perso quasi venti minuti per aiutare quell’uomo. Abbiamo chiamato i soccorsi perché era ridotto piuttosto male. Viviamo anche queste esperienze“, ha raccontato Gilbert prima della 19ª tappa della Grande Boucle.