Pazzesco in Bolivia, tornado in campo prima di una partita: i calciatori vengono spazzati via [VIDEO]

Una scena inusuale si è verificata prima di una partita della Liga Amateur de Achocalla 2021, campionato che si disputa in Bolivia. Subito dopo l’ingresso in campo delle sue squadra, Chapecoense e Chelsea, sul terreno di gioco si è materializzato un piccolo tornado che ha letteralmente spazzato via i giocatori. Le immagini sono immediatamente diventate virali sui social, diffondendosi in tutto il mondo e lasciando esterrefatti gli utenti. A causa dei danni causati dal tornado, la partita è stata rinviata a data da destinarsi e verrà recuperata una volta che l’impianto verrà sistemato.

