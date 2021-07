Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano Sala, la sorella Romina ha tentato il suicidio: è in fin di vita

La famiglia di Emiliano Sala deve fare i conti con un nuovo dramma, che rischia di farla piombare ancora una volta nel dolore. A distanza di poco più di due anni dalla morte del calciatore, scomparso a causa di un incidente aereo nel Canale della Manica, la sorella Romina ha tentato il suicidio ed è adesso ricoverata in ospedale in gravi condizioni. A riportare la notizia è il quotidiano argentino La Nacion, secondo cui la sorella di Emiliano Sala sarebbe nel reparto di terapia intensiva attaccata ad un respiratore artificiale. I sanitari hanno rivelato che sul corpo della ragazzo sono stati rinvenuti segni sul collo, che fanno pensare ad un tentativo di suicidio per soffocamento. Un’altra botta durissima per la famiglia Sala, che dopo la morte di Emiliano aveva dovuto fare i conti tre mesi dopo con il decesso del padre Horacio, colpito a 58 anni da un infarto nella sua casa a Progreso.