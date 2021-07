Hamilton si prende il primo posto, Verstappen tra le Mercedes: i tempi delle Fp3 del Gp d’Ungheria

SportFair

La Mercedes continua a fare la voce grossa e a dimostrare ai diretti rivali di esere competitivi in pista all’Hungaroring. Dopo le FP2 che si sono chiuse con una doppietta Mercedes, è Lewis Hamilton, oggi, a piazzarsi in testa alla classifica dei tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere. Il britannico, campione del mondo in carica, si è lasciato alle spalle Verstappen e Bottas.

Sabato positivo per la Ferrari: i piloti del team di Maranello chiudono le Fp3 appena dietro al finlandese della Mercedes, con Sainz quarto e Leclerc quinto.