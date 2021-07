Non sa di essere in diretta, che gaffe del telecronista: “porca miseria! Chiamarla Pippo la password era troppo difficile?” [VIDEO]

SportFair

Alle Olimpiadi di Tokyo se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori! Dopo l’esilarante reazione dell’allenatore di Titmus a seguito della vittoria dell’oro nei 400 sl femminili contro la spaventosa Ledecky, ed il “Devi Soffrire” dell’allenatore di Garozzo, diventati presto virali sui social, a far parlare adesso è una divertentissima gaffe di un telecronista di Eurosport.

Riccardo Roversi non sapeva di essere in onda quando ha chiesto aiuto per accedere al computer della cabina ‘commentatore 5’ e da lì è nato un siparietto tutto da ridere: “ah la password è Boot5, chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Pippo, Pluto o Topolino, Porca. C’è un foglio appeso ma con una classifica di qualcosa, password non ne vedo. Pure il punto per complicarci le cose, fosse il computer della Nasa. Più complicata no vero? La prossima volta ci mettono anche il punto e virgola, ma porca miseria“.