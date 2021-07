Nessun dubbio in Inghilterra, tutti certi del ko dell’Italia: un fan inglese si è già tatuato il trofeo [FOTO]

Il risultato di Italia-Inghilterra sembra già scritto per la maggior parte dei tifosi inglesi, convinti della vittoria della nazionale di Southgate nella finale di Euro 2021 in programma domenica a Wembley. Da alcune settimane ormai sulle tribune del mitico stadio londinese si canta ‘It’s coming home‘ , con riferimento al ritorno a casa del trofeo nonostante l’Inghilterra non lo abbia mai vinto.

Il tattoo

Un tifoso in particolare si è addirittura spinto ancora più in là, tatuandosi sulla pelle lo slogan inglese e il trofeo dell’Europeo, accompagnato dalla scritta: ‘England Winners‘. Una scelta piuttosto azzardata, di cui questo fan britannico potrebbe pentirsi nel caso in cui fosse l’Italia a vincere la finale di Wembley. Non resta dunque che attendere l’esito della sfida di domenica, anche se in Inghilterra in molti siano convinti che il risultato sia già scritto.