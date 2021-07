La vittoria dell’Italia agli Europei impressa sulla pelle, tifosi pazzi di gioia: Barella da Mattarella a la pastasciutta di Bonucci diventano tatuaggi [FOTO]

SportFair

E’ tattoo mania! Dopo la folle scelta di un tifoso inglese di tatuarsi la coppa degli Europei di calcio 2021, certo della vittoria dell’Inghilterra, anche i tifosi italiani si sono lasciati andare e hanno deciso di incidersi sulla pelle una gioia immensa!

I tifosi azzurri, fortunatamente, si sono tatuati dopo la vittoria dell’Italia, evitando così di portare sfortuna alla squadra di Mancini e, soprattutto, di pentirsi e di venire presi in giro a vita.

Famoso è diventato subito il tatuaggio di un tifoso che ha deciso di incidersi sulla pelle la trattenuta di Chiellini su Saka con di fronte a loro la Coppa, come se il difensore azzurro stesse fermando il suo avversario per andare a prendersi il premio.

Adesso, però, da qualche giorno, circolano sui social anche altri divertenti tattoo. C’è chi si è tatuato Barella su di giri, con occhiali da sole e bottiglietta in mano, come è apparso quando la Nazionale è stata ospite di Mattarella a Roma e chi, invece, ha trasformato in tatuaggio Bonucci e la pastasciutta.

La vittoria dell’Italia agli Europei di calcio ha proprio scatenato i fan e dato via libera alla fantasia.