Tamberi in finale per stupire, a caccia di una medaglia con un drastico… cambio look? “Potrei farmi calvo”

SportFair

Tamberi vuole godersela tutta: il campione italiano di salto in alto si sta findalmente godendo le sue Olimpiadi di Tokyo, sognate per 5 lunghissimi anni.

Nella notte italiana l’altista azzurro ha staccato egregiamente il pass per la finale di domani per la quale non esclude un drastico cambio di look. Tamberi, conosciuto per la sua half-shave, la barba a metà, agli ultimi europei ha optato per un look biondo platino e adesso scherza anche su una possibile rasatura… a zero.

“Sono cresciuto e maturato, basta sciocchezze da ragazzino, anche perché sennò Chiara poi non mi sposa. Aspettate, comunque: in finale potrei presentarmi con metà capelli. Scherzo, dai. Voglio solo vivere il momento. Quel che sarà, sarà. Se mi andrà di farmi calvo, potrò farci un pensiero“, ha raccontato alla ‘rosea’. “Ma l’importante sarà saltare alto“, ha concluso.

Aspettiamoci dunque di tutto, da Gimbo, pronto a stupirci nel look, ma soprattutto in gara.