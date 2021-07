Sorteggiati i tabelloni degli ottavi d finale di beach volley alle Olimpiadi di Tokyo: Lupo-nicolai sfidano i polacchi Bryl-Fijalek

SportFair

Negli ottavi di finale del torneo olimpico di beach volley gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo troveranno sulla loro strada i polacchi Bryl-Fijalek, questo l’esito del sorteggio svoltosi oggi allo Shiokaze Park. Gli atleti dell’Aeronautica Militare scenderanno in campo lunedì 2 agosto alle ore 10 italiane (le ore 17 in Giappone). Nella fase a gironi la coppia polacca ha chiuso al secondo posto la pool E, dietro ai brasiliani Evandro-Bruno Schmidt.

Torneo Maschile – Gli ottavi di finale

1/8 Cherif-Ahmed (Qat) – Lucena-Dalhausser (Usa)

1/8 Mol-Sorum (Nor) – Brower-Meeuwsen (Ola)

2/8 Evandro-Bruno (Bra) – Plavins-Tocs (Lat)

2/8 Leshukov-Semenov (Rus) – Vincente Lucky Loser

2/8 Bryl-Fijalek (Pol) – Nicolai-Lupo (Ita)

2/8 Vincente Lucky Loser – Krasilnikov-Stoyanovskiy (ROC)

2/8 Gaxiola-Rubio (Mes) – Alison-Álvaro Filho (Bra)

2/8 Gibb-Bourne (Usa) – Thole-Wickler (Ger)



Torneo Femminile – Gli ottavi di finale

1/8 Bansley-Brandle (Can) – Claes-Sponcil (Usa)

1/8 Wang-X.Y. Xia (Cin) – Ana Patricia-Rebecca (Bra)

1/8 Makroguzova-Kholomina (Roc) – Graudina-Kravcenoka (LAT)

1/8 Ludwig-Kozuch (Ger) – Agatha-Duda (Bra)

1/8 Vergé-Dépré (Svi) – Hüberli/Betschart (Svi)

1/8 Artacho Del Solar-Clancy (Aus) – Xue-Wang X. X. (Cin)

2/8 Vincente Lucky Loser – April-Alix (Usa)

2/8 Pavan-Melissa (Can) – Vincente Lucky Loser



Fase a gironi – I risultati del torneo maschile



Pool A

Mol, A.-Sorum (NOR); Leshkov-Semenov (ROC); Herrera-Gavira (ESP); McHugh-Schumann (AUS)

24/07: Leshkov/Semenov – Herrera/Gavira 2-0

24/07: Mol, A./Sorum – McHugh/Schumann 2-1

26/07: Leshkov/Semenov – McHugh/Schumann 2-0

26/07: Mol, A./Sorum- Herrera/Gavira 2-0

28/07: Herrera/Gavira – McHugh/Schumann 2-0

28/07: Mol, A.-Sorum – Leshkov-Semenov 0-2

Classifica: Leshkov/Semenov 3V, Mol, A./Sorum 2V, Herrera-Gavira 1V, McHugh-Schumann 0V.

Pool B

Krasilnikov-Stoyanovskiy (ROC); Perusic-Schweiner (CZE); Plavins-Tocs (LAT); Gaxiola-Rubio (MEX)

26/07: Krasilnikov/Stoyanovskiy – Gaxiola/Rubio 2-1

26/07: Perusic/Schweiner – Plavins/Tocs 0-2

29/07: Perusic/Schweiner – Gaxiola/Rubio 2-1

29/07: Krasilnikov/Stoyanovskiy – Plavins/Tocs 1-2

31/07: Plavins/Tocs – Gaxiola/Rubio 0-2

31/07: Krasilnikov/Stoyanovskiy – Perusic/Schweiner 2-1

Classifica: Krasilnikov/Stoyanovskiy e Plavins/Tocs 2V, Gaxiola-Rubio (MEX) e Perusic/Schweiner 1V.

Pool C

Cherif-Ahmed (QAT); Gibb-Bourne (USA); Carambula-Rossi (ITA); Heidrich-Gerson (SUI)

25/07: Cherif/Ahmed – Heidrich/Gerson 2-0

25/07: Gibb/Bourne – Carambula-Rossi 2-0

28/07: Gibb/Bourne – Heidrich/Gerson 2-0

28/07: Cherif/Ahmed- Carambula-Rossi 2-0

30/07: Carambula-Rossi – Heidrich/Gerson 1-2

30/07: Cherif/Ahmed – Gibb/Bourne 2-0

Classifica: Cherif-Ahmed 3V, Gibb/Bourne 2V, Heidrich-Gerson 1V, Carambula-Rossi 0V.

Pool D

Alison-Álvaro Filho (BRA); Brouwer-Meeuwsen (NED); Lucena-Dalhausser (USA); Azaad-Capogrosso (ARG)

24/07: Alison/Álvaro Filho – Azaad/Capogrosso 2-0

24/07: Brouwer/Meeuwsen – Lucena/Dalhausser 2-0

27/07: Alison/Álvaro Filho – Lucena/Dalhausser 1-2

27/07: Brouwer/Meeuwsen – Azaad/Capogrosso 2-0

29/07: Lucena/Dalhausser – Azaad/Capogrosso 2-1

29/07: Alison/Álvaro Filho – Brouwer/Meeuwsen 2-0

Classifica: Alison/Álvaro Filho, Brouwer/Meeuwsen e Lucena/Dalhausser 2V, Azaad/Capogrosso 0V.

Pool E

Bryl-Fijalek (POL); Evandro-Bruno Schmidt (BRA); Grimalt M.-Grimalt E. (CHI); Abicha-Elgraoui (MOR)

25/07: Evandro/Bruno Schmidt – Grimalt M./Grimalt E. 2-1

25/07: Bryl/Fijalek – Abicha/Elgraoui 2-0

27/07: Evandro/Bruno Schmidt – Abicha/Elgraoui 2-0

27/07: Bryl/Fijalek – Grimalt M./Grimalt E. 2-0

30/07: Grimalt M./Grimalt E. – Abicha/Elgraoui 2-0

30/07: Bryl/Fijalek – Evandro/Bruno Schmidt 1-2

Classifica: Evandro/Bruno Schmidt 3V, Bryl/Fijalek 2V, Grimalt M./Grimalt E 1V, Abicha/Elgraoui 0V.

Pool F

Gottsu/Shiratori (JPN); Thole J./Wickler (GER); Nicolai/Lupo (ITA); Kantor/Losiak (POL)

25/07: Gottsu/Shiratori – Kantor/Losiak 0-2

25/07: Thole J./Wickler – Nicolai/Lupo 1-2

27/07: Gottsu/Shiratori – Nicolai/Lupo 0-2

27/07: Thole J./Wickler – Kantor/Losiak 2-0

30/07: Nicolai/Lupo – Kantor/Losiak 2-1

31/07: Gottsu/Shiratori – Thole J./Wickler 0-2

Classifica: Nicolai/Lupo 3V, Thole J./Wickler 2V, Kantor/Losiak 1V, Gottsu/Shiratori 0V.



Lucky Loser

31/07: Kantor/Losiak – Herrera/Gavira (ore 21 giapponesi, ore 14 italiane)

31/07: Grimalt M./Grimalt E. – Heidrich/Gerson (ore 22 giapponesi, ore 15 italiane)

Fase a gironi – I risultati del torneo femminile

Pool A

Pavan-Melissa (CAN); Vergé-Dépré, A.-Heidrich (SUI); Sude-Borger (GER); Stam-Schoon (NED)

24/07: Pavan/Melissa – Stam/Schoon 2-0

24/07: Vergé/Dépré, A.-Heidrich – Sude/Borger 2-1

26/07: Pavan/Melissa – Sude/Borger 2-0

26/07: Vergé-Dépré, A./Heidrich – Stam/Schoon 2-0

29/07: Pavan/Melissa – Vergé-Dépré, A./Heidrich 2-0

29/07: Sude/Borger – Stam/Schoon 2-0

Classifica: Pavan/Melissa 3V, Vergé-Dépré, A. 2V, Stam/Schoon1 V, Sude/Borger 0V.

Pool B

April-Alix (USA); Keizer-Meppelink (NED); Liliana-Elsa (ESP); Xue-Wang X. X. (CHI)

25/07: April/Alix (USA) – Xue/Wang X. X. 2-0

25/07: Keizer/Meppelink – Liliana/Elsa 2-1

27/07: April/Alix – Liliana/Elsa 2-0

27/07: Keizer/Meppelink – Xue/Wang X. X. 1-2

30/07: April/Alix – Keizer/Meppelink 2-1

30/07: Liliana/Elsa – Xue/Wang X. X. 0-2

Classifica: April-Alix 3V, Xue/Wang X. X 2V, Liliana/Elsa 1V, Keizer/Meppelink 0V.

Pool C

Agatha-Duda (BRA); Bansley-Brandie (CAN); Wang/X. Y. Xia (CHI); Gallay-Pereyra (ARG)

24/07: Agatha/Duda – Gallay/Pereyra 2-0

24/07: Bansley/Brandie – Wang/X. Y. Xia 1-2

27/07: Bansley/Brandie – Gallay/Pereyra 2-0

27/07: Agatha/Duda – Wang/X. Y. Xia 0-2

29/07: Wang/X. Y. Xia – Gallay/Pereyra 2-0

29/07: Agatha/Duda – Bansley/Brandie 2-0

Classifica: Wang/X. Y. Xia 3V, Agatha/Duda 2V, Bansley/Brandie 1V, Gallay/Pereyra 0V.

Pool D

Ana Patrícia-Rebecca (BRA); Claes-Sponcil (USA); Graudina-Kravcenoka (LAT); Makokha-Khadambi (KEN)

26/07: Claes/Sponcil – Graudina/Kravcenoka 2-1

26/07: Ana Patrícia/Rebecca – Makokha/Khadambi 2-0

28/07: Ana Patrícia/Rebecca – Graudina/Kravcenoka 1-2

29/07: Claes/Sponcil – Makokha/Khadambi 2-0

31/07: Ana Patrícia/Rebecca – Claes/Sponcil 1-2

31/07: Graudina/Kravcenoka – Makokha/Khadambi 2-0

Classifica: Claes/Sponcil 3V, Graudina/Kravcenoka 2V, Ana Patrícia/Rebecca 1, Makokha/Khadambi 0V.

Pool E

Artacho Del Solar-Clancy (AUS); Makroguzova-Kholomina (ROC); Menegatti-Orsi Toth; Lidy/Leila (CUB)

25/07: Artacho Del Solar/Clancy – Lidy/Leila 2-0

25/07: Makroguzova/Kholomina – Menegatti/Orsi Toth 2-0

28/07: Makroguzova/Kholomina – Lidy/Leila 2-0

28/07: Artacho Del Solar/Clancy – Menegatti/Orsi Toth 2-0

30/07: Artacho Del Solar/Clancy – Makroguzova/Kholomina 1-2

30/07: Menegatti/Orsi Toth – Lidy/Leila 0-2

Classifica: Makroguzova/Kholomina 3V, Artacho Del Solar/Clancy 2V, Lidy/Leila 2-0 1V, Menegatti-Orsi Toth 0V.

Pool F

Ishii-Murakami (JPN); Hüberli-Betschart (SUI); Ludwig-Kozuch (GER); Hermannova-Slukova (CZE)

24/07: Ishii/Murakami – Hermannova/Slukova 2-0

24/07: Hüberli/Betschart – Ludwig/Kozuch 2-1

26/07: Hüberli/Betschart – Hermannova/Slukova 2-0

26/07: Ishii/Murakami – Ludwig/Kozuch 0-2

28/07: Ishii/Murakami – Hüberli/Betschart 1-2

28/07: Ludwig/Kozuch – Hermannova/Slukova 2-0

Classifica: Hüberli/Betschart 3V, Ludwig/Kozuch 2V, Ishii/Murakami 1V, Hermannova/Slukova 0V.

Lucky Loser

31/07: Ishii/Murakami – Liliana/Elsa 0-2 (15-21, 10-21)

31/07: Stam/Schoon – Lidy/Leila (ore 20 giapponesi, ore 13 italiane)