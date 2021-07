Euro 2021, scattano i quarti di finale per definire le top-4: il tabellone completo e il calendario

Due giorni intensi, da cui usciranno le quattro squadre che andranno a giocarsi le semifinali di un Europeo che, finalmente, sta entrando nella sua fase cruciale. Quattro gare da dentro o fuori in cui sbagliare è assolutamente vietato, quattro match che mettono in palio un posto tra le prime quattro del continente, da cui poi usciranno le due elette che andranno a giocarsi il titolo europeo. Si comincia oggi con Italia-Belgio e Svizzera-Spagna, per proseguire domani con Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca: comunque vada sarà uno spettacolo…

risultati ottavi di finale:

Galles vs Danimarca 0-4

Italia vs Austria 2-1 d.t.s.

Olanda vs Repubblica Ceca 0-2

Belgio vs Portogallo 1-0

Croazia vs Spagna 3-5 d.t.s.

Francia vs Svizzera 7-8 d.c.r.

Inghilterra-Germania 2-0

Svezia-Ucraina 1-2 d.t.s.

calendario quarti di finale:

Belgio vs Italia (venerdì 2 luglio, ore 21, Monaco di Baviera)

(venerdì 2 luglio, ore 21, Monaco di Baviera) Svizzera vs Spagna (venerdì 2 luglio, ore 18, San Pietroburgo)

(venerdì 2 luglio, ore 18, San Pietroburgo) Ucraina vs Inghilterra (sabato 3 luglio, ore 21, Roma)

(sabato 3 luglio, ore 21, Roma) Repubblica Ceca vs Danimarca (sabato 3 luglio, ore 18, Baku)

Calendario semifinali:

(martedì 6 luglio, ore 21, Londra)

(mercoledì 7 luglio, ore 21, Londra)

La finale: