Euro 2021 – Ucraina asfaltata, in semifinale ci va l’Inghilterra: il tabellone completo e il calendario

Ieri Italia e Spagna, oggi la Danimarca e l’Inghilterra: sono queste le squadre già qualificate alle semifinali di Euro 2021. Gli azzurri di Mancini affronteranno la selezione di Luis Enrique martedì a Wembley, stesso stadio dove il giorno dopo giocherà anche la Danimarca, riuscita a superare i quarti battendo con il risultato di 1-2 la Repubblica Ceca e a tornare in semifinale in un Europeo 29 anni dopo l’ultima volta. Al cospetto dei danesi ci saranno gli inglesi di Southgate che questa sera all’Olimpico hanno piegato gli ucraini di Shevchenko 4-0.

risultati ottavi di finale:

Galles vs Danimarca 0-4

Italia vs Austria 2-1 d.t.s.

Olanda vs Repubblica Ceca 0-2

Belgio vs Portogallo 1-0

Croazia vs Spagna 3-5 d.t.s.

Francia vs Svizzera 7-8 d.c.r.

Inghilterra-Germania 2-0

Svezia-Ucraina 1-2 d.t.s.

calendario quarti di finale:

Belgio vs Italia 1-2

1-2 Svizzera vs Spagna 2-4 d.c.r.

2-4 d.c.r. Ucraina vs Inghilterra 0-4



0-4 Repubblica Ceca vs Danimarca 1-2

Calendario semifinali:

Spagna vs Italia (martedì 6 luglio, ore 21, Londra)

(martedì 6 luglio, ore 21, Londra) Danimarca vs Inghilterra (mercoledì 7 luglio, ore 21, Londra)

La finale: