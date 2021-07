Gli inglesi non hanno imparato la lezione, sulle tribune di Silverstone spunta lo striscione “Racing’s coming home” [FOTO]

SportFair

I tifosi inglesi non hanno ancora imparato la lezione, soprattutto dopo quanto successo a Wembley domenica scorsa. Per tutta la settimana antecedente alla finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, i fan britannici hanno ripetuto spesso lo slogan ‘It’s coming home‘, convinti del fatto che la squadra di Southgate portasse a casa il trofeo. Stessa cosa sta accadendo a Silverstone, dove domenica si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna.

Lo striscione

Sulle tribune infatti è comparso oggi lo striscione: “Racing’s coming home‘, ovvero la Formula 1 o più in generale il mondo dei motori sta tornando a casa. Un messaggio rivolto a Lewis Hamilton, Lando Norris e George Russell in qualità di piloti inglesi che avranno il compito di conquistare l’ambito trofeo ed evitare un’altra debacle come quella di Wembley. Un motivo in più per Max Verstappen per andare a prendersi la gara di domenica, trasformando in un incubo per gli inglesi anche la domenica di Silverstone dopo quanto fatto dall’Italia a Wembley.