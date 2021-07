Splendido argento per Gigi Samele: sfuma l’oro in finale alle Olimpiadi di Tokyo, storica vittoria per Szilagyi

SportFair

Gigi Samele non è riuscito nell’impresa, ma ha comunque ottenuto oggi un bellissimo risultato alle Olimipiadi di Tokyo. Lo sciabolatore azzurro ha ceduto in finale all’ungherese Szilagyi, che si è imposto nettamente sul foggiano. Sin dalle prime stocchate l’ungherese ha dimostrato di voler chiudere i giochi nel più breve tempo possibile. Samele ha provato a recuperare, senza però riuscirci. L’azzurro si mette comunque al collo un preziosissimo argento, la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Prima della medaglia di oggi, Samele si era messo al collo un bronzo a squadre insieme ad Occhiuzzi, Montano e Tarantino.

Un argento davvero speciale: un regalo perfetto per il suo compleanno, che sarà domani. Storico oro, invece, per Szilagyi, al suo terzo successo olimpico.

Le parole di Samele

“E’ incredibile come tira queste gare lui, mi ero preparato il match in un modo, mi sono trovato all’improvviso in un altro assalto, non mi ha regalato nulla. Non posso che fargli i miei più sinceri complimenti, p qualcuno che resterà sempre nella storia della scherma Sono un po’ arrabbiato, ci credevo, sarebbe stato un bellissimo segno, ma comunque me la godrò tutta, l aprima volta non si scorda mai. Sono fiero del mio percorso, mancava un pezzettino, ma bisogna comunque onorare una medaglia che ho agognato per tutta la vita“, queste le parole di Gigi Samele dopo la premiazione.