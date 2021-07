Leonardo Spinazzola lascia Coverciano dopo l’infortunio: il commovente saluto degli azzurri [VIDEO]

E’ arrivato il momento dei saluti a Coverciano per Leonardo Spinazzola, costretto a lasciare il ritiro degli azzurri dopo la rottura del tendine d’Achille, accusata durante Belgio-Italia. L’esterno italiano svolgerà prima alcuni esami di routine a Roma per poi trasferirsi già da domani in Finlandia, dove si sottoporrà a intervento chirurgico presso l’Hospital NEO di Turku. Sarà il professor Sakari Orava a operarlo, stesso medico che ha operato per lo stesso problema sia Beckham che Barzagli. Dopodiché, Spinazzola rientrerà in Italia per iniziare la fase di riabilitazione che dovrebbe permettergli di tornare in campo nel giro di 4 mesi.

Il saluto dei compagni

Prima di lasciare Coverciano, Spinazzola ha salutato uno per uno i suoi compagni d’avventura con un profondo abbraccio piuttosto commovente. Una scena durata qualche minuto che ha emozionato i presenti, compreso il commissario tecnico Roberto Mancini che è stato l’ultimo ad augurare in bocca al lupo a Spinazzola. Una scena bella e al tempo stesso triste, che non ha fatto altro che confermare la coesione di un gruppo sempre più solido e maturo.