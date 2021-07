Ogni promessa è debito, Leonardo Spinazzola sarà a Londra per Italia-Inghilterra

Ci sarà anche Leonardo Spinazzola domenica a Wembley per assistere a Italia-Inghilterra, finalissima di Euro 2021 che mette in palio il titolo di campione d’Europa. Ogni promessa va mantenuta e così l’esterno azzurro volerà a Londra per vedere dal vivo il match, a pochi giorni dall’intervento in Finlandia resosi necessario per la rottura del tendine d’Achille.

Vigilia con i compagni

Lo aveva promesso ai suoi compagni che, in caso di vittoria contro la Spagna in semifinale, avrebbe assistito alla finale dalle tribune di Wembley e così sarà, vivendo l’intera vigilia insieme ai suoi compagni in un hotel diverso rispetto a quello delle altre gare giocate a Londra. Subito dopo il match, Spinazzola tornerà in Italia con il charter della squadra, nella speranza che su quell’aereo ci sia anche la coppa di Euro 2021: un trofeo che la Nazionale intera vorrebbe dedicare a Spina e ad un Paese intero che spinge affinché questa diventi un’estate indimenticabile.