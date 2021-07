Spinazzola infortunato, Leonardo in partenza per la Finlandia: nei prossimi giorni l’intervento

L’Europei di Leonardo Sinazzola è finito. Il calciatore azzurro è costretto a salutare i suoi compagni di squadra a seguito della frattura del tendine d’Achille, procuratasi durante la sfida tra Belgio e Italia valida per i quarti di finale della rassegna continentale.

Adesso Spinazzola si sta preparando per partire per la Finlandia, anche se le norme anti-Covid stanno mettendo i bastoni tra le ruote al calciatore azzurro, ritardando la sua partenza. Ad attendere Spinazzola, in Finlandia, c’è il professor Orava, per un consulto e, successivamente, un intervento chirurgico per la ricostruione del tendine del piede sinistro, entro martedì. Spinazzola potrebbe fare rientro in Italia già tra mercoledì e giovedì.