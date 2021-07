Trema la Spagna alle Olimpiadi di Tokyo: la squadra di ciclismo rischia di saltare la prova in linea

SportFair

Ansia e preoccupazione per la Spagna alle Olimpiadi di Tokyo, l’intera squadra iberica di ciclismo infatti rischia di saltare la prova in linea, in programma alle ore 4 italiane in Giappone. Un massaggiatore infatti è risultato positivo al Coronavirus, per questo motivo tutti i corridori sono stati isolati nelle proprie camere in attesa di ripetere i tamponi. Non ci sono al momento notizie certe, considerando la tarda ora di Tokyo, ma i media spagnoli stanno provando in tutti i modi a capire se Alejandro Valverde e compagni domani saranno al via della prova olimpica in linea di ciclismo.