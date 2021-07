“Mi ha rubato la fidanzata”, retroscena sul ct Southgate: perdonato dal rivale in amore grazie… all’impresa a Euro 2021

Dovrebbe odiarlo per avergli rubato la fidanzata, ma l’impresa che Gareth Southgate ha compiuto fin qui alla guida dell’Inghilterra a Euro 2021 ha spinto il signor Russell Gibbs a perdonare il suo vecchio rivale in amore. Una storia davvero curiosa quella rivelata dal Daily Mail, un triangolo amoroso avvenuto molto tempo fa ma emerso soltanto adesso in concomitanza con l’ascesa europea del ct inglese. I fatti risalgono ai tempi in cui un giovanissimo Gareth Southgate vestiva la maglia del Crystal Palace in Premier League, un periodo coinciso con l’incontro in una boutique di Londra con un’assistente alle vendite.

Nessun rancore

Il suo nome è Alison e rapisce subito il cuore dell’allora difensore inglese, che non smette di comprare abiti in quel negozio per poter vedere la ragazza. Peccato però che lei sia fidanzata e conviva con Russell Gibbs, ma le attenzioni di Southgate fanno breccia nel cuore di Alison che lascia il suo fidanzato per iniziare una storia d’amore con l’attuale ct coronata dopo qualche anno con le nozze. Oggi, anche il signor Gibbs è sposato e non nutre rancore nei confronti della sua ex fidanzata e dell’attuale ct dell’Inghilterra: “buona fortuna a Gareth e anche ad Alison. Ormai è una storia vecchia. E ovviamente tiferò per l’Inghilterra e per Southgate, auguro a lui, alla squadra e ad Alison le migliori fortune“.