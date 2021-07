Formula 1, la Red Bull ha preso la sua decisione: sostituito il cambio a Max Verstappen in Ungheria

SportFair

Notizie positive a metà per Max Verstappen in vista del GP d’Ungheria, in programma domenica sul circuito di Budapest. In seguito all’incidente verificatosi a Silverstone, la Red Bull si è vista costretta a sostituire il cambio sulla vettura numero 33 dell’olandese. Una scelta, quella presa da Chris Horner e i suoi uomini, che non obbligherà Verstappen a subire alcuna penalità dal momento che non ha completato il Gran Premio di Gran Bretagna. E’ salva invece la power unit incidentata in Inghilterra, oggi l’olandese l’ha utilizzata sia nelle FP1 che nelle FP2 e il direttore tecnico di Honda Toyoharu Tanabe ha ammesso che “il funzionamento è normale”. Come Verstappen, anche Vettel ha sostituito il cambio sulla propria Aston Martin e non subirà penalità non avendo terminato la gara britannica.