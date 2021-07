Che spettacolo questo Lorenzo Sonego! Il tennista torinese, numero 27 del ranking mondiale ha staccato oggi il pass per il terzo turno di Wimbledon. Sonego ha sconfitto in rimonta Galan Riveros, 112° al mondo, dopo due ore e 46 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 7-6, 6-1. Sonego avanza quindi nello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra, e al terzo turno sfiderà Duckworth.