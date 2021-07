Sonego e Musetti sorridono alle Olimpiadi di Tokyo: il doppio azzurro avanza, superato il primo turno

SportFair

Dopo la delusione nel singolare, Lorenzo Musetti ritrova il sorriso sui campi in cemento di Tokyo, dove sono in corso le Olimpiadi. Il giovane tennista italiano ha staccato il pass, in coppia col collega connazionale Sonego, per il secondo turno del torneo maschile di doppio.

I due italiani hanno sconfitto in due set gli spagnoli Andujar e Carballes Baena: il match è terminato dopo un’ora e 39 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4. Gli italiani sfideranno agli ottavi di finale la coppia croata formata da Mektic e Pavic.