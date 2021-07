Jessica Rossi fuori per un piattello nel Trap, Silvana Stanco alla sua prima finale olimpica

SportFair

Gioie e dolori nel trap femminile alle Olimpadi di Tokyo. Se da una parte c’è dell’amaro in bocca per l’eliminazione di Jessica Rossi, portabandiera azzurra, dall’altra l’Italia sorride per un bellissimo pass per la finale.

Jessica Rossi, oro a Londra 2012, ha chiuso le qualificazioni con 119/125, restando fuori dalla finale per un solo piattello. Alle 7.30, però, gli italiani potranno seguire lo stesso la finalissima a 6 del trap femminile e fare il tifo per Silvana Stanco, alla sua prima finale olimpica in carriera. La 28enne ha chiuso le qualificazioni con 121/125. Impressionante la slovacca Rehak, che ha chiuso con un fantastico 125/125.