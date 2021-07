Si trattiene dopo il gol dell’Italia e canta con gli inglesi: la finale ‘sotto copertura’ di Fabio Rovazzi [VIDEO]

L’Italia ha vissuto una notte davvero magica grazie al successo degli azzurri agli Europei di calcio 2021. I ragazzi di Mancini hanno sconfitto l’Inghilterra ai calci di rigore grazie alle parate strepitose di Donnarumma.

Tanti, gli italiani che sono volati in Inghilterra per assistere dal vivo alla finalissima di ieri. Tra questi c’era anche Fabio Rovazzi che, però, ha dovuto assistere al match ‘camuffato’ tra i tifosi inglesi, in netta maggioranza rispetto agli italiani. Rovazzi ha documentato tutto sui social, pubblicando delle divertenti storie Instagram nelle quali ha mostrato come non abbia potuto esultare dopo il gol di Bonucci e, soprattutto, come abbia anche dovuto cantare insieme agli inglesi per non destare sospetti.

Finita la partita, però, Rovazzi ha potuto urlare di gioia: tutti i tifosi inglesi hanno abbandonato lo stadio di Wembley, mentre il cantante italiano è rimasto in tribuna per assistere alla premiazione e poter finalmente esultare per la storica vittoria azzurra. Un’esperienza insolita, ma memorabile.