Torna finalmente la musica live: grande successo per lo showcase di Enrico Nigiotti a Pitti Uomo

Enrico Nigiotti, invitato in esclusiva per MCS in Fortezza da Basso, si è esibito, presso l’area espositiva del brand italiano con uno showcase di alcuni dei suoi brani più amati. L’amore è, Complici e Nonno Hollywood, alcuni dei suoi più grandi successi, sono le canzoni con cui il cantautore ha incantato i presenti. Enrico Nigiotti tornerà ad esibirsi presso il suo pubblico con una serie di live estivi in un’inedita versione acustica dal titolo “Notti di luna – chitarre e voce”.

Queste le prime date confermate:

24 luglio Bergamo – Lazzaretto;

30 luglio Morrovalle (MC) – Arena San Francesco;

13 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini