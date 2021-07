Serbia-Italia, il ct Kokoskov punge gli azzurri: frecciatina velenosa dopo la finale del Preolimpico di Belgrado

Una serata da ricordare, una vittoria storica per l’Italia quella ottenuta al Preolimpico di Belgrado, dove gli azzurri sono riusciti a conquistare il pass per le Olimpiadi di Tokyo eliminando proprio i padroni di casa della Serbia. Una vera e propria impresa quella dei ragazzi del ct Sacchetti, capaci di dominare in lungo e in largo la partita senza dare mai la possibilità a Teodosic e compagni di assaporare il gusto della rimonta. Una sconfitta cocente per la Serbia, difficile da digerire soprattutto per il ct Kokoskov che non ha lesinato stilettate e frecciatine all’Italia in conferenza stampa.

La frecciata di Kokoskov

Intervenuto in conferenza stampa dopo Serbia-Italia, il ct dei padroni di casa ha pizzicato gli azzurri: “la miglior squadra ha vinto la partita stasera. Non c’è nessun dramma, anche se è stata una sconfitta cocente per noi. Non siamo stati pronti per sacrificarci abbastanza per guadagnarci il pass per Tokyo. Non bastano i nomi per vincere le partite, abbiamo giocato male tutto il torneo e non meritavamo di battere l’Italia. Congratulazioni all’Italia, ma potevano mostrare più classe durante i festeggiamenti“.