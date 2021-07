Sebastian Vettel da applausi a Silverstone: dopo il ritiro aiuta a portare via la… spazzatura [VIDEO]

SportFair

E’ andato in scena ieri, a Silverstone, il Gp di Gran Bretagna. Una gara spettacolare, durante la quale non sono mancati i colpi di scena, come il tanto chiacchierato contatto tra Hamilton e Verstappen che ha messo ko l’olandese della Red Bull.

E’ stato il britannico della Mercedes ad aggiudicarsi la vittoria, superando sul finale un ottimo Charles Leclerc, ma il vero vincitore di questo weekend di gara inglese è Sebastian Vettel.

Mentre tutti litigano per assegnare le colpe dell’incidente tra Verstappen e Hamilton, il tedesco dell’Aston Martin viene applaudito ed elogiato, soprattutto sui social per un gesto davvero speciale.

Vettel non ha portato a termine la sua gara poichè è stato costretto al ritiro a 10 giri dalla fine, ma ha comunque portato a casa una vittoria speciale: il tedesco è stato immortalato mentre, al termine del Gp, autava a riordinare Silverstone, portando sacchi di spazzatura.

Un gesto davvero speciale, dopo una gara difficile, che dimostra come Vettel sia un campione anche e soprattutto nella vita.