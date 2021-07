Mistero alle Olimpiadi di Tokyo, è scomparso un atleta dell’Uganda: le autorità hanno già avviato le ricerche

SportFair

Mistero e preoccupazione a Tokyo, dove tra pochi giorni prenderanno il via le attesissime Olimpiadi. Un atleta della delegazione ugandese è scomparso e le autorità hanno già iniziato le ricerche, per capire cosa possa essere accaduto. Stando a quanto riferito dai media giapponesi, citando fonti ufficiali locali, la polizia è sulle tracce di Julius Ssekitoleko, 21 anni ugandese qualificatosi ai Giochi nel sollevamento pesi.

I fatti

Nella mattinata di oggi, il giovane atleta ha saltato il classico appuntamento per svolgere il test anti-Covid, non venendo trovato nemmeno nel suo alloggio olimpico come rivelato dalla polizia della città di Izumisano, dove ha sede il camp pre-olimpico dell’Uganda. Una situazione delicata che segue quella verificatasi lo scorso 19 giugno, quando due membri dello staff della delegazione africana sono risultati positivi al Covid in seguito ai test svolti presso l’aeroporto di Narita, vicino Tokyo.