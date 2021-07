Negli Stati Uniti il clamoroso errore di uno scommettitore: “Italia vincente”, ma sbaglia evento! Festeggiamenti ‘rimandati’ ai… Mondiali

La vittoria dell’Italia agli Europei di calcio 2021 ha fatto impazzire di gioia tantissima gente: gli italiani in primis, ma non solo. Anche tanti italiani d’adozione, personaggi famosi che vivono in Italia anche se sono di nazionalità differenti e vip stranieri che hanno nel cuore il nostro paese.

A festeggiare, poi, ci sono stati anche tanti scommettitori, che avevano puntato sugli azzurri di Mancini. C’è anche chi, però, non ha potuto gioire a lungo, perchè proprio dopo la finale di Wembley si è accorto di un clamoroso errore.

L’errore dello scommettitore statunitense

Arriva dagli States un clamoroso epic fail: Oddsbible ha pubblicato un tweet che mostra la scommessa di uno statunitese. Italia vincente, sì, ma ai Mondiali 2022. L’uomo ha scommesso sulla vittoria dell’Italia il 23 giugno, poco prima della sfida degli azzurri contro l’Austria, ma si è accorto del suo errore solo dopo il successo in finale contro l’Inghilterra e, dunque, è costretto a rimandare i festeggiamenti, sperando quindi che l’Italia vinca anche la rassegna iridata.

Chissà se questo errore porterà fortuna agli azzurri il prossimo anno.