Schmeichel disturbato con un laser sugli occhi: la Uefa apre un procedimento disciplinare contro gli inglesi [VIDEO]

La vittoria di ieri sera dell’Inghilterra sulla Danimarca sta facendo molto discutere. Gli inglesi hanno trionfato ai tempi supplementari, grazie ad un calcio di rigore, sbagliato da Kane che però ha poi mandato in rete il pallone sul rimpallo del portiere.

In tanti hanno manifestato dei dubbi sull’assegnazione del calcio di rigore, i media inglesi stessi hanno ammesso che non c’era fallo su Sterling, ma a far discutere adesso è un nuovo episodio venuto alla ribalta nelle ultime ore.

Schmeichel, portiere della Danimarca, è stato disturbato, nel momento del calcio di rigore di Kane, da un laser che gli è stato puntato proprio sugli occhi. Un episodio davvero spiacevole e scorretto, che ha spinto l’Uefa ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti della Federazione inglese.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a

