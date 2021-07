“Sasà, non bestemmiare” e poi parte l’Inno di Mameli: la festa azzurra continua sul pullman [VIDEO]

L’Italia è campione d’Europa! Gli azzurri di Mancini hanno conquistato ieri una storica vittoria contro l’Inghilterra nella finalissima degli Europei di calcio 2021. A Wembley è stato spettacolo puro: gli italiani tutti hanno sudato freddo e sofferto, per poi impazzire di gioia dopo i calci di rigore, che hanno premiato l’Italia grazie ad un eccezionale Donnarumma.

Gli azzurri sono dunque in festa, una festa iniziata subito in campo e continuata negli spogliatoi, sul pullman e in aereo, una festa che durerà a lungo! I calciatori hanno immortalato momenti speciali, commoventi, emozionanti, ma anche divertenti ed esilaranti, pubblicandoli sui social per condividere con tutti gli italiani questi momenti davvero speciali, che resteranno nella mente e nel cuore di tutti.

Tra questi momenti speciali c’è anche l’Inno di Mameli cantato sul pullman dai calciatori azzurri. I ragazzi di Mancini si sono ‘schierati’ uno al fianco dell’altro per poi cantare in coro l’inno, con rabbia, orgoglio e tanta gioia. Prima dell’inizio dell’Inno, però, c’è stato bisogno di qualche richiamo: “Sasà, non bestemmiare che sto facendo un video“, ha affermato Florenzi dalla coda del pullman rivolto a Sirigu. Dopo aver chiarito le ‘regole’ è partito un bellissimo coro azzurro!