Patti chiari e amicizia lunga, Sarri rimprovera i tifosi della Lazio: “se ve la prendete ancora con lui vi faccio cacciare” [VIDEO]

SportFair

Maurizio Sarri è, si sa, uno diretto, senza peli sulla lingua, uno che non si fa troppi problemi e che non cerca sempre l’approvazione dei tifosi. Sarri, poi, quando c’è da ‘proteggere’ i suoi giocatori interviene subito e lo fa duramente, come avvenuto ieri mattina.

Durante la seduta mattutina del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, l’allenatore toscano ha messo subito le cose in chiaro con i tifosi laziali che avevano preso di mira Muriqi, criticandolo.

Sarri si è avvicinato ai tifosi ‘minacciandoli’ di cacciarli: “se vi sento dire altre cose su Muriqi vi faccio cacciare“, ha affermato con fermezza, ottenendo l’approvazione di diversi tifosi che hanno urlato “bravo mister!“.