Santarelli sconfitto in semifinale, l’azzurro torna in pedana per il bronzo

Andrea Santarelli non conquista il pass per la finale di spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo, l’azzurro perde una intensa semifinale con l’ungherese Siklosi. Un match ricco di emozioni e di colpi di scena quello tra lo spadista italiano e il suo avversario, conclusosi con il punteggio di 15-10 che permette così all’avversario di Santarelli di staccare il pass per la finale olimpica. Un risultato deludente per l’atleta azzurro che potrà adesso giocarsi il bronzo e provare a regalare così altre emozioni all’Italia in questa giornata già ricca di medaglie.