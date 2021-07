Seconda medaglia per l’Italia a Tokyo: Gigi Samele conquista la finale olimpica nella sciabola maschile

SportFair

Primo giorno pazzesco per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, prima la finale conquistata da Vito Dell’Aquila nel taekwondo e adesso quella centrata da Luigi Samele nella sciabola maschile. L’atleta italiano compie una pazzesca in rimonta in semifinale contro il coreano Kim Junghwan, passando da uno svantaggio di 6-12 al successo ottenuto per 15 stoccate a 12. Un parziale di 9-0 che annichilisce il campione del mondo in carica, costretto ad accontentarsi della finalina per il bronzo. Per Gigi Samele invece si spalancano le porte della finale olimpica, da cui ne uscirà sicuramente con una medaglia al collo.

Il percorso di Samele

Luigi Samele conquista la finale olimpica grazie ad una clamorosa rimonta, che annichilisce il coreano Kim Junghwan e lo costringe alla sconfitta. Un successo, quello dell’italiano, arrivato al culmine di un percorso perfetto iniziato al primo turno contro il cinese Xu, battuto 15-12. Agli ottavi poi la vittoria contro l’iraniano Rahbari per 15-7, prima del derby azzurro con Enrico Berrè conquistato con il risultato di 15-10, fondamentale per accedere in semifinale. Infine il successo con il coreano Kim e il pass per la finale, che regalerà all’Italia la seconda medaglia ai Giochi di Tokyo.