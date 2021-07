Roglic alza bandiera bianca: lo sloveno della Jumbo si ritira dal Tour de France 2021

Tour de France amaro per Primoz Roglic. Il ciclista della Jumbo Visma è rimasto coinvolto in una brutta caduta nella terza tappa della Grande Boucle è stato costretto oggi ad alzare bandiera bianca. Ad annunciare il ritiro dello sloveno è stato il suo team con un tweet: “Roglic non sarà al via della tappa di oggi a causa degli infortuni”.

Le conseguenze della caduta della terza tappa sono state devastanti per Roglic che ha provato a tenere duro, ma si è reso conto di non riuscire a proseguire fino al traguardo finale di Parigi.