Ritrovato l’atleta ugandese scomparso alle Olimpiadi: Ssekitoleko beccato dagli agenti a 200 km da Tokyo

La fuga di Julius Ssekitoleko si è conclusa, l’atleta ugandese scomparso qualche giorno fa da Izumisano è stato ritrovato dalle autorità giapponesi in seguito ad accurate ricerche. Il 21enne, che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nel sollevamento pesi, si era allontanato volontariamente dal ritiro della delegazione ugandese, lasciando un biglietto per spiegare il suo gesto: “voglio vivere in Giappone perché la mia vita in Uganda è difficile”.

Ritrovato a Nagoya

La polizia ha rintracciato Ssekitoleko a Nagoya, a circa 200 km di distanza da Izumisano, grazie alle telecamere di sicurezza piazzate in stazione. Individuato un uomo simile all’identikit dell’atleta ugandese, gli agenti sono intervenuti e hanno ritrovato il 21enne. Nella giornata di domani, Ssekitoleko dovrebbe salire su un aereo per tornare in Uganda, dal momento che non ha passato la selezione per partecipare alla gara olimpica di sollevamento pesi nella categoria 67 kg.