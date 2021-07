Otto anni fa la vittoria a Wimbledon Jr, oggi l’amaro ritiro dal tennis: Gianluigi Quinzi dice basta a 25 anni

Cala il sipario sulla carriera di Gianluigi Quinzi, terminata troppo presto a causa delle troppe aspettative che il giocatore azzurro ha dovuto sobbarcarsi nel corso delle ultime stagioni.

Nel 2013 la vittoria a Wimbledon Jr, oggi a distanza di 8 anni ecco l’annuncio del ritiro proprio durante lo Slam londinese, un cerchio che si chiude nel modo peggiore possibile. Pochi risultati, tanta pressione e una voglia di continuare ormai quasi inesistente: questi i motivi che hanno spinto il 25enne a dire basta con il tennis, sport che avrebbe potuto regalargli molte più soddisfazioni rispetto a quelle che Gianluigi è riuscito a togliersi.

I motivi del ritiro

Gianluigi Quinzi ha deciso di ritirarsi a 25 anni, gli stessi di Matteo Berrettini, a causa di una serie di motivi che ha voluto spiegare l’ormai ex giocatore italiano alla Nuova Sardegna: “nel momento in cui mi sono reso conto di non riuscire a entrare nei primi 100 ho detto a me stesso che dovevo riflettere e capire che cosa fare. Non riuscivo a resettare e a ricominciare con entusiasmo. Quando vinci tanto da giovane, perdere diventa una tragedia. E per me è stato così. Entrare in campo era diventato un dovere, una sofferenza. Non c’erano più passione e divertimento. Il futuro? Ho già iniziato a fare il coach, visto che devo mantenermi. Sto seguendo Federico Vita e spero di proseguire in questo percorso“.