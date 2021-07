Show nel derby azzurro di fioretto femminile a Tokyo: Alice Volpi stende Arianna Errigo e vola in semifinale

SportFair

Spettacolo ed emozioni nel derby tutto italiano andato in scena nei quarti di finale del torneo olimpico di fioretto femminile, dove è Alice Volpi a imporsi su Arianna Errigo. Un confronto partito malissimo per la vice-campionessa olimpica di Londra 2012, rimasta negli spogliatoi e costretta a incassare un parziale di 9-0 dall’avversaria. Una vera e propria montagna da scalare per la Errigo che, poco a poco, risale la china fino al 7-11 con sei stoccate di fila che la rimettono in carreggiata. Alice Volpi però a questo punto si rimette in sesto e trova i quattro affondi decisivi per staccare il pass per la semifinale, dove troverà Inna Derizaglova, la russa che è la campionessa uscente.