Pennellata di Van Aert sul Mont Ventoux, superba vittoria nell’11ª tappa del Tour: Pogaçar resta in Giallo

Splendido assolo di Wout Van Aert, che si prende con un’azione travolgente l’undicesima tappa di questo Tour de France, senza dubbio una delle frazioni più belle dell’edizione 2021. Il corridore belga domina la Sorgues-Malaucène di 198.9 chilometri, completando per primo la doppia scalata al Mont Ventoux e volando in solitaria al traguardo, prendendosi così una vittoria davvero prestigiosa.

Pogaçar in Giallo

Un colpo alla sfortuna per la Jumbo-Visma che, dopo i numerosi ritiri patiti dai propri corridori, si prende una rivincita con Van Aert che centra la quarta vittoria in carriera al Tour de France nella tappa più prestigiosa, caratterizzata dal ritorno del Mont Ventoux alla Grande Boucle dopo 5 anni. Soffre ma resta in Maglia Gialla il leader Tadej Pogaçar, giunto al traguardo con meno di due minuti dal vincitore.