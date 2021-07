Fuga per la vittoria a Quillan, Mollema si prenda la 14ª tappa del Tour de France: Pogaçar resta leader

Bauke Mollema vince la quattordicesima tappa del Tour de France, grazie a una fuga partita ai meno 40 km che gli permette di tagliare il traguardo di Quillan in solitaria. L’olandese di Groningen torna a festeggiare alla Grande Boucle a quattro anni di distanza dall’ultima volta, centrando il terzo sigillo in un grande giro dopo quelli ottenuti proprio in Francia e alla Vuelta. Diciassette i successi in carriera per Mollema, l’undicesimo in stagione per la Trek-Segafredo che piazza il colpo grosso in questa quattordicesima tappa grazie ad uno dei suoi alfieri.

Cattaneo quarto

Nessuno stravolgimento in testa alla classifica generale, con Tadej Pogaçar che difende senza problemi la sua Maglia Gialla. Secondo posto per Konrad davanti a Higuita, mentre l’italiano Cattaneo si prende un ottimo quarto posto che gli consente di stazionare nella top-ten della classifica generale, guidata dallo sloveno della UAE. Domenica si sale ancora sui Pirenei con la 15^ frazione, Ceret-Andorre-la-Vieille di 191,3 km con ben 4 GPM e il Port d’Envalira a 2408 metri di altitudine.

La top ten della 14ª tappa:

La classifica generale dopo la 14ª tappa:

1) TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES)

2) GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) +4’04”

3) RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION-NIPPO) +5’18”

4) JONAS VINGEGAARD (JUMBO-VISMA) +5’32”

5) RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) +5’33”

6) BEN O’CONNOR (AG2R CITROEN) +5’58”

7) WILCO KELDERMAN (BORA-HANSGROHE) +6’16”

8) ALEXEY LUTSENKO (ASTANA-PREMIER TECH) +6’30”

9) ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) +7’11”

10) MATTIA CATTANEO (DECEUNINCK-QUICK STEP) +09’48”