Stavolta i rigori fanno piangere la Svizzera, è la Spagna la prima semifinalista di Euro 2021

I rigori danno e i rigori tolgono, ne sa qualcosa la Svizzera che dopo la qualificazione ai quarti arrivata dagli undici metri contro la Francia, vede svanire il sogno semifinale proprio dal dischetto. E’ la Spagna a sorridere e ad esultare, staccando il biglietto per Wembley ed entrando così di diritto tra le prime quattro di Euro 2021, attendendo la propria avversaria che uscirà dalla sfida tra Italia e Belgio.

I rigori

Una partita dominata dalle Furie Rosse, che passano in vantaggio dopo pochi minuti per poi subire nella ripresa il pari di Shaquiri. L’espulsione di Freuler complica i piani di Petkovic, che ridisegna la propria squadra e riesce a trascinare la Spagna ai rigori, sfruttando le super parate di Sommer. Dagli undici metri però gli elvetici ne sbagliano 3 su 4, mentre la squadra di Luis Enrique va a segno con Olmo, Moreno e Oyarzabal che segna il rigore decisivo che manda la Spagna in semifinale.