Fognini chiama e Sonego risponde, Italia-Giappone 2-0 alle Olimpiadi di Tokyo: Taro Daniel ko in tre set

Sono due i giocatori italiani al secondo turno nel torneo olimpico maschile di Tokyo 2021, dopo Fabio Fognini anche Lorenzo Sonego vince all’esordio contro Taro Daniel e avanza così in tabellone. Un match piuttosto complicato per il giocatore piemontese, che suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul giapponese, che prima va in vantaggio di un set per poi essere rimontato da Sonego.

Basilashvili prossimo avversario

Il numero 26 del ranking ATP si impone con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 dopo ben tre ore e dieci minuti di partita staccando così il pass per il secondo turno dove se la vedrà con il georgiano Basilashvili, abile a superare in due set lo spagnolo Carballes Baena. Doppia vittoria dunque per l’Italia contro il Giappone, considerando il successo di Fognini su Sugita e quello di Sonego su Taro Daniel.