Lacrime e gioia per Mohoric, sua la 7ª tappa del Tour de France: la Maglia Gialla resta a Van der Poel

Matej Mohoric vince la settima tappa del Tour de France, la più lunga di questa edizione, tagliando per primo e in solitaria il traguardo di Le Creusot in un misto di lacrime e gioia. Lo sloveno diventa così il corridore numero 103 a vincere almeno una tappa nei tre grandi giri, completando il personale trittico dopo il sigillo alla Vuelta nel 2017 e al Giro d’Italia nel 2018. Successo numero 13 in carriera per l’ex campione del mondo U23, che regala anche un bel sorriso alla Bahrain Victorious.

La Maglia Gialla resta a Van der Poel

Nessun cambio al comando della classifica generale, con Mathieu van der Poel che chiude al quarto posto la tappa di oggi e si tiene la Maglia Gialla, sfornando una prestazione perfetta che per poco non gli vale il podio di giornata su cui salgono Stuyven e Nielsen. Quinto Asgreen, seguito da Bonnamour e Konrad, mentre Van Aert e Van Moer completano la top-ten insieme a Godon.

La classifica generale del Tour de France dopo la settima tappa: