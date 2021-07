Mark Cavendish l’ha fatto ancora, vittoria allo sprint nella 6ª tappa del Tour de France: Van der Poel resta in giallo

Mark Cavendish l’ha fatto ancora e, dopo la quarta, vince anche la sesta tappa del Tour de France, imponendosi in volata davanti a Philipsen e Bouhanni, costretti ad alzare bandiera bianca al cospetto dello sprinter 36enne.

Hat-trick per il corridore della Deceuninck Quick-Step sul traguardo di Chateauroux, dove Cavendish aveva vinto anche nel 2008 e nel 2011, centrando oggi una splendida tripletta. Cinquantesima vittoria di tappa in un Grande Giro, la 32ª al Tour de France che gli permette di portarsi a -2 da Eddy Merckx. Numeri strabilianti per Cavendish, che permette alla Deceunink di portare a casa il successo numero 35 in stagione, il settimo personale in questo 2021. Quarto posto per Demare, seguito da Sagan e Bol che si accontentano del quinto e sesto posto. In Maglia Gialla resta Mathieu van der Poel, con il medesimo vantaggio su Tadej Pogaçar.

La classifica generale del Tour de France dopo la sesta tappa: