Sfuma il sogno di Danilo Gallinari, Milwaukee abbatte Atlanta e ‘riassapora’ le NBA Finals dopo 47 anni

Milwaukee torna a disputare le NBA Finals a distanza di 47 anni dall’ultima volta, imponendosi 4-2 nella serie con Atlanta dopo il decisivo successo in Gara-6. Niente da fare per Danilo Gallinari e compagni, costretti ad alzare bandiera bianca nella sfida decisiva, terminata con il punteggio di 107-118 a favore dei Bucks, che si laureano così campioni della Eastern Conference. Nonostante la pesantissima assenza di Giannis Antetokounmpo, fuori per una ipertensione al ginocchio sinistro, la franchigia di Wisconsin si guadagna la possibilità di andare a sfidare Phoenix per l’anello, giocando le prime NBA Finals dal 1974 ad oggi.

Sogno svanito

Sfuma il sogno di Danilo Gallinari di diventare il secondo giocatore italiano di sempre a giocare le Finals NBA, così come non si concretizza l’obiettivo di Trae Young di trascinare Atlanta a giocarsi l’anello. Pessima la prestazione della stella di Atlanta, solo un lontano parente del giocatore capace di incantare tutti nel corso dei Playoff, sovrastato da una squadra come Milwaukee capace di compattarsi dopo l’infortunio di Antetokounmpo e di confezionare un regalo coi fiocchi nei confronti della propria stella. Mvp non può che essere Khris Middleton, autentico eroe di gara-6 capace di realizzare 16 dei suoi 32 punti finali consecutivamente nel terzo periodo (23 in totale in quei dodici minuti). Uno score che permette ai Bucks di volare sul 60-45 e di ipotecare la vittoria, che permette a Milwaukee di andare a giocarsi le NBA Finals contro la temibile Phoenix.