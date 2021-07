Alice Volpi si ferma in semifinale, Inna Deriglazova in finale nel fioretto femminile a Tokyo: l’azzurra si giocherà il bronzo

SportFair

Niente finale per l’oro a Tokyo 2021 per Alice Volpi, l’azzurra cede al cospetto di Inna Deriglazova nella semifinale del torneo olimpico di fioretto femminile. La russa non lascia scampo alla propria rivale, ottenendo il pass per la finalissima con il punteggio di 15-10 maturato a metà della seconda manche. Mai in discussione la vittoria per l’atleta che gareggia per il Comitato Olimpico Russo, capace di tenere sempre sotto scacco l’azzurra fino al successo finale. Una delusione da smaltire in fretta per Alice Volpi, che alle 12:50 italiane salirà di nuovo in pedana con l’obiettivo di conquistare comunque un prezioso bronzo.